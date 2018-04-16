Массовое ДТП произошло на трассе в Приморье

Инцидент произошёл на трассе Уссурийск — Владивосток перед поворотом в посёлок Алексеевка. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам очевидцев, трасса Угольная — Кипарисово — Уссурийск местами покрылась льдом. Судя по всему, водители не учли этот фактор. Так, двое из участников дорожно-транспортного происшествия оказались в кювете. Ещё два автомобиля буквально превратились в груду железа, заняв обе полосы движения. Также известно, что участником ДТП стал и автомобиль, принадлежащий таксомоторной компании Приморья.