Массовое ДТП произошло на трассе в Приморье
На трассе в Приморье произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей. Две машины улетели в кювет, еще две — получили серьёзные механические повреждения, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На трассе в Приморье произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей. Две машины улетели в кювет, еще две — получили серьёзные механические повреждения, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Инцидент произошёл на трассе Уссурийск — Владивосток перед поворотом в посёлок Алексеевка. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам очевидцев, трасса Угольная — Кипарисово — Уссурийск местами покрылась льдом. Судя по всему, водители не учли этот фактор. Так, двое из участников
Автомобили получили серьёзные механические повреждения и покинуть место аварии самостоятельно уже не смогут.
Движение транспорта в районе аварии замедленное. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики. Все детали инцидента ещё предстоит выяснить специалистам.
Наблюдатели предположили, что автолюбители уже поменяли резину на летнюю. Именно этот факт, судя по всему, и сыграл злую шутку с водителями.
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