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04:13 (мск), источник: Восток Медиа

Массовое ДТП произошло на трассе в Приморье

На трассе в Приморье произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей. Две машины улетели в кювет, еще две — получили серьёзные механические повреждения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошёл на трассе Уссурийск — Владивосток перед поворотом в посёлок Алексеевка. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам очевидцев, трасса Угольная — Кипарисово — Уссурийск местами покрылась льдом. Судя по всему, водители не учли этот фактор. Так, двое из участников дорожно-транспортного происшествия оказались в кювете. Ещё два автомобиля буквально превратились в груду железа, заняв обе полосы движения. Также известно, что участником ДТП стал и автомобиль, принадлежащий таксомоторной компании Приморья.

Автомобили получили серьёзные механические повреждения и покинуть место аварии самостоятельно уже не смогут.

Движение транспорта в районе аварии замедленное. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики. Все детали инцидента ещё предстоит выяснить специалистам.

Наблюдатели предположили, что автолюбители уже поменяли резину на летнюю. Именно этот факт, судя по всему, и сыграл злую шутку с водителями.

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