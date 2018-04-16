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03:23 (мск), источник: Восток Медиа

Против застройщика «Амурских зорей» в Хабаровске возбудили уголовное дело

В дальневосточной столице правоохранители возбудили уголовное дело в отношении ООО «Диалог», которое является застройщиком домов «Амурские зори». Владельцам компании придётся отвечать за растрату чужого имущества.

Источник: Восток Медиа

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что в 2014 году ООО «Диалог» приступило к возведению жилых домов на улицах Салтыкова-Щедрина и на Уссурийском бульваре. С начала строительства организация заключила договоры с дольщиками на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Будущим жильцам обещали ввести дома в эксплуатацию до конца 2016 года.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, больше 800 миллионов рублей ООО «Диалог» потратило на цели, не связанные со строительством домов. Деньги тратили на погашение договоров займа, заключённых на строительство ранее возведённых объектов, а также на приобретение земли и недвижимости.

В 2017 году остатки финансов на счетах и в кассе компании составили меньше миллиона рублей. Строительство домов до сих пор не завершилось.

РИА «Восток-Медиа» писало, что представители компании «Диалог» не выходят на связь и не являются на заседания по поводу проблемных объектов. Искать руководство фирмы будут сотрудники прокуратуры и ОБЭП. Для достройки объектов есть инвестор. Расплатиться с ним можно будет некупленными квартирами. Сейчас их 223. Однако нет точной информации, что «квадраты» никому не принадлежат. Именно поэтому сотрудники краевого Гостройнадзора проверяют активы компании-застройщика. На процедуру уйдёт около месяца.

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