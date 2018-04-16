Хабаровчанин погиб и лишил света тысячи людей
В Хабаровске неизвестный мужчина проник на электроподстанцию в районе автовокзала и спровоцировал аварию, в результате которой без света остались несколько тыс. человек, сообщает DEITA. RU.
В Хабаровске неизвестный мужчина проник на электроподстанцию в районе автовокзала и спровоцировал аварию, в результате которой без света остались несколько тыс. человек, сообщает DEITA. RU.
По информации «Интерфакс», мужчина получил очень сильный удар током. Как он попал на подстанцию, сейчас выясняют специалисты. Аварию удалось устранить в течение двух часов, все потребители подключены. Гражданин, устроивший аварию, погиб.
На место происшествия была вызвана следственная бригада. Проводится проверка.
Михаил Грач.
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