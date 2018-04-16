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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровчанин погиб и лишил света тысячи людей

В Хабаровске неизвестный мужчина проник на электроподстанцию в районе автовокзала и спровоцировал аварию, в результате которой без света остались несколько тыс. человек, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации «Интерфакс», мужчина получил очень сильный удар током. Как он попал на подстанцию, сейчас выясняют специалисты. Аварию удалось устранить в течение двух часов, все потребители подключены. Гражданин, устроивший аварию, погиб.

На место происшествия была вызвана следственная бригада. Проводится проверка.

Михаил Грач.

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