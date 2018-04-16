В США с продажи сняли 200 млн яиц из-за возможной вспышки сальмонеллёза
В США
В США
Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.
По данным ведомства, продукцию с фермы в графстве Хайд (Северная Каролина) поставили в розничные магазины и рестораны в девяти штатах.
На сегодняшний день американское ведомство подтвердило 22 случая заболевания сальмонеллёзом.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке этой острой кишечной инфекции в США и призвал россиян учитывать данную информацию при планировании поездок в Америку.
Сальмонеллёз — это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возбудителем которого является бактерия рода Salmonella. Оно сопровождается выраженной интоксикацией и дегидратацией организма.
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