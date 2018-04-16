В США с продажи сняли 200 млн яиц из-за возможной вспышки сальмонеллёза

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Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

По данным ведомства, продукцию с фермы в графстве Хайд (Северная Каролина) поставили в розничные магазины и рестораны в девяти штатах.

На сегодняшний день американское ведомство подтвердило 22 случая заболевания сальмонеллёзом.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке этой острой кишечной инфекции в США и призвал россиян учитывать данную информацию при планировании поездок в Америку.