Банда преступников нелегально заработала миллион во Владивостоке

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил, что неизвестные проникли к нему в Гараж и похитили имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестные проникли в гараж, расположенный на улице Толстого, срезав навесной замок, и похитили колеса, литые диски и личные вещи. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 150 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 23-летнего, 24-летнего и двоих 22-летних жителей Владивостока, которые дали признательные показания. Злоумышленники были взяты с поличным при совершении очередной кражи из гаража на улице Адмирала Кузнецова.

Было установлено, что на счету членов группы пятнадцать аналогичных преступлений. Похищенное из гаражных боксов имущество они реализовывали, а вырученные денежные средства тратили по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».