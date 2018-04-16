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04:04 (мск), источник: VLADNEWS

Банда преступников нелегально заработала миллион во Владивостоке

Злоумышленники выносили из чужих гаражей имущество.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил, что неизвестные проникли к нему в Гараж и похитили имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестные проникли в гараж, расположенный на улице Толстого, срезав навесной замок, и похитили колеса, литые диски и личные вещи. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 150 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 23-летнего, 24-летнего и двоих 22-летних жителей Владивостока, которые дали признательные показания. Злоумышленники были взяты с поличным при совершении очередной кражи из гаража на улице Адмирала Кузнецова.

Было установлено, что на счету членов группы пятнадцать аналогичных преступлений. Похищенное из гаражных боксов имущество они реализовывали, а вырученные денежные средства тратили по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

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