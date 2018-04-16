В Хабаровском крае пожарные спасли Украинку от лесного пожара

Возгорание заметил экипаж патрульного самолёта. О пожаре он сообщил в региональную диспетчерскую службу управления лесами правительства края. Как сообщает ведомство, огонь возник на землях запаса в Амурском муниципальном районе и находился в 100 метрах от Украинки.

К месту пожара отправилась ближайшая группа десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов и пожарная машина с экипажем пожарной части. Через шесть часов огонь на площади шесть гектаров удалось потушить.

Это не первый случай этой весной, когда десантники Дальневосточной авиабазы защищают населённые пункты от огня. Ранее они потушили природных пожар вблизи населённого пункта Джелюмкен в Амурском районе.

Всего с начала пожароопасного периода на территории края зарегистрировали 18 лесных пожаров на землях лесного фонда на площади 849 гектаров. Сейчас возгорание на площади шесть гектаров тушат в пяти километрах от посёлка Тырма.

Как писало РИА «Восток-Медиа», всего, по прогнозам специалистов, в этом году в Хабаровском крае произойдёт около 400 природных пожаров. Их возникновению поспособствует сухая и жаркая погода. Весной и осенью свою лепту внесут люди, которые неосторожно обращаются с огнём.