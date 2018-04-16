Более 70 человек пострадали от укусов клещей в Приморье
Больше всего случаев зарегистрировано во Владивостоке.
Больше всего случаев зарегистрировано во Владивостоке.
В Приморье зарегистрировано 76 случаев присасываний клещей, из этого числа пострадали 25 детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.
Наибольшее количество пострадавших зафиксировано во Владивостоке 31 обращение, Уссурийске 11, Находке 6, Арсеньеве 4. В 55 случаев было проведено
Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Экстренная помощь по удалению присосавшегося к человеку клеща оказывается в травмпунктах государственных бюджетных медицинских организациях края.
Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.