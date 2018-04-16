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04:43 (мск), источник: VLADNEWS

Более 70 человек пострадали от укусов клещей в Приморье

Больше всего случаев зарегистрировано во Владивостоке.

В Приморье зарегистрировано 76 случаев присасываний клещей, из этого числа пострадали 25 детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано во Владивостоке 31 обращение, Уссурийске 11, Находке 6, Арсеньеве 4. В 55 случаев было проведено экспресс-исследование на антиген вируса клещевого энцефалита. Данный вирус не был обнаружен, но в 2-х клещах обнаружены борреллии и в 2-х клещах обнаружены эрлихии.

Как сообщают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года присасыванием клещей уменьшилось на 35%.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Экстренная помощь по удалению присосавшегося к человеку клеща оказывается в травмпунктах государственных бюджетных медицинских организациях края.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающихся клещами.

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