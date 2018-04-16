Более 70 человек пострадали от укусов клещей в Приморье

В Приморье зарегистрировано 76 случаев присасываний клещей, из этого числа пострадали 25 детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано во Владивостоке 31 обращение, Уссурийске 11, Находке 6, Арсеньеве 4. В 55 случаев было проведено экспресс-исследование на антиген вируса клещевого энцефалита. Данный вирус не был обнаружен, но в 2-х клещах обнаружены борреллии и в 2-х клещах обнаружены эрлихии.

Как сообщают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года присасыванием клещей уменьшилось на 35%.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Экстренная помощь по удалению присосавшегося к человеку клеща оказывается в травмпунктах государственных бюджетных медицинских организациях края.