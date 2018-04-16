Олимпийский чемпион вступился за лидера ОПГ «Четыре брата» Еркина Избасара

Источник: Zakon.kz

Спортсмены приехали на судебный процесс, чтобы поддержать лидера ОПГ «Четыре брата», передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Продолжаются судебные процессы по делу ОПГ «Четыре брата». Из Астаны прибыл олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Казахстана, тренер Юрий Мельниченко. Он выступил в защиту Еркина Избасара. Известно, что в спортивных кругах подсудимого называют спортивным меценатом.

— Я познакомился с Еркином Избасаром, когда выступал в составе сборной команды Советского союза по греко-римской борьбе, — рассказывал на допросе олимпийский чемпион. — Он регулярно приезжал на тренировочные сборы, проявлял себя в качестве болельщика и человека неравнодушного к спорту. Наиболее яркие соревнования: Азиатские игры в Гуанчжоу. Еркин приезжал туда с командой болельщиков, поддерживал наших спортсменов, консультировал, вникал во все тонкости большого спорта. Еркин инвестировал средства в спортивные мероприятия в Актюбинской области, Махачкале и Красноярске. Вложения принесли определенную пользу. С 2015 года борцы Актюбинской области начали показывать высокие спортивные результаты.

По словам Мельниченко, Избасар вкладывал средства в развитие вольной борьбы.

Допросили также старшего тренера по вольной борьбе Тимура Гадисова. Спортсмен приехал из Махачкалы уже не первый раз.

— Десять дней назад меня не допустили на процесс, — говорил Тимур Гадисов. — Первый раз я встретился с Еркином Избасаром то ли на первенстве мира, то ли на первенстве Европы. Я увидел у края ковра человека в коляске. Мне сказали, что это земляк из Казахстана приехал поболеть за своих ребят. Я понял, что он страстный болельщик вольной борьбы. В Дагестане у него много друзей. Мы встретились вновь на международном турнире в Дагестане. Все удивлялись, как он проделал такую большую дорогу из Казахстана ради того, чтобы поддержать земляков. Это героический поступок. И я готов приехать ради него куда угодно: на Камчатку, в Америку, хоть на велосипеде или пешком. Репутация у этого человека в нашей республике очень высокая. Последние несколько лет Еркин был вице-президентом федерации борьбы Актюбинской области. вкладывал деньги в поездки спортсменов.

На вопрос об отрицательных чертах подсудимого Тимур Гадисов ответил, что их не замечал.

Упомянули допрашиваемые спортсмена Нурислама Санаева. Благодаря Еркину Избасару, ему создали идеальные условия в Актобе. Три недели назад Нурислам Санаев стал чемпионом Азии.