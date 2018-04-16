Олимпийский чемпион вступился за лидера ОПГ «Четыре брата» Еркина Избасара
Известно, что в спортивных кругах подсудимого называют спортивным меценатом.
Известно, что в спортивных кругах подсудимого называют спортивным меценатом.
Спортсмены приехали на судебный процесс, чтобы поддержать лидера ОПГ «Четыре брата», передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.
Продолжаются судебные процессы по делу ОПГ «Четыре брата». Из Астаны прибыл олимпийский чемпион по
— Я познакомился с Еркином Избасаром, когда выступал в составе сборной команды Советского союза по
Допросили также старшего тренера по вольной борьбе Тимура Гадисова. Спортсмен приехал из Махачкалы уже не первый раз.
— Десять дней назад меня не допустили на процесс, — говорил Тимур Гадисов. — Первый раз я встретился с Еркином Избасаром то ли на первенстве мира, то ли на первенстве Европы. Я увидел у края ковра человека в коляске. Мне сказали, что это земляк из Казахстана приехал поболеть за своих ребят. Я понял, что он страстный болельщик вольной борьбы. В Дагестане у него много друзей. Мы встретились вновь на международном турнире в Дагестане. Все удивлялись, как он проделал такую большую дорогу из Казахстана ради того, чтобы поддержать земляков. Это героический поступок. И я готов приехать ради него куда угодно: на Камчатку, в Америку, хоть на велосипеде или пешком. Репутация у этого человека в нашей республике очень высокая. Последние несколько лет Еркин был
На вопрос об отрицательных чертах подсудимого Тимур Гадисов ответил, что их не замечал.
Упомянули допрашиваемые спортсмена Нурислама Санаева. Благодаря Еркину Избасару, ему создали идеальные условия в Актобе. Три недели назад Нурислам Санаев стал чемпионом Азии.
Напомним, 30 мая 2017 года КНБ РК совместно с МВД РК в Алматы проведена масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованного преступного сообщества. На скамье подсудимых 12 человек, в том числе двое сыновей лидера группировки. 7 из обвиняемых ранее были судимы. Троим предъявлено обвинение в убийстве известного тренера, которое было совершено прямо на оживленной дороге. По одному из эпизодов — дача взятки, уже был вынесен приговор в отношении бывшего начальника Ауэзовского РУВД Касабекова. Почти все подсудимые по делу ОПГ вину в предъявленных им преступлениях признали, кроме Зайнаудина и его сыновей, которые отказались давать показания.
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