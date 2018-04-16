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08:14 (мск), источник: Zakon.kz

Олимпийский чемпион вступился за лидера ОПГ «Четыре брата» Еркина Избасара

Известно, что в спортивных кругах подсудимого называют спортивным меценатом.

Источник: Zakon.kz

Спортсмены приехали на судебный процесс, чтобы поддержать лидера ОПГ «Четыре брата», передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

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Продолжаются судебные процессы по делу ОПГ «Четыре брата». Из Астаны прибыл олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Казахстана, тренер Юрий Мельниченко. Он выступил в защиту Еркина Избасара. Известно, что в спортивных кругах подсудимого называют спортивным меценатом.

— Я познакомился с Еркином Избасаром, когда выступал в составе сборной команды Советского союза по греко-римской борьбе, — рассказывал на допросе олимпийский чемпион. — Он регулярно приезжал на тренировочные сборы, проявлял себя в качестве болельщика и человека неравнодушного к спорту. Наиболее яркие соревнования: Азиатские игры в Гуанчжоу. Еркин приезжал туда с командой болельщиков, поддерживал наших спортсменов, консультировал, вникал во все тонкости большого спорта. Еркин инвестировал средства в спортивные мероприятия в Актюбинской области, Махачкале и Красноярске. Вложения принесли определенную пользу. С 2015 года борцы Актюбинской области начали показывать высокие спортивные результаты.

По словам Мельниченко, Избасар вкладывал средства в развитие вольной борьбы.

Допросили также старшего тренера по вольной борьбе Тимура Гадисова. Спортсмен приехал из Махачкалы уже не первый раз.

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— Десять дней назад меня не допустили на процесс, — говорил Тимур Гадисов. — Первый раз я встретился с Еркином Избасаром то ли на первенстве мира, то ли на первенстве Европы. Я увидел у края ковра человека в коляске. Мне сказали, что это земляк из Казахстана приехал поболеть за своих ребят. Я понял, что он страстный болельщик вольной борьбы. В Дагестане у него много друзей. Мы встретились вновь на международном турнире в Дагестане. Все удивлялись, как он проделал такую большую дорогу из Казахстана ради того, чтобы поддержать земляков. Это героический поступок. И я готов приехать ради него куда угодно: на Камчатку, в Америку, хоть на велосипеде или пешком. Репутация у этого человека в нашей республике очень высокая. Последние несколько лет Еркин был вице-президентом федерации борьбы Актюбинской области. вкладывал деньги в поездки спортсменов.

На вопрос об отрицательных чертах подсудимого Тимур Гадисов ответил, что их не замечал.

Упомянули допрашиваемые спортсмена Нурислама Санаева. Благодаря Еркину Избасару, ему создали идеальные условия в Актобе. Три недели назад Нурислам Санаев стал чемпионом Азии.

Напомним, 30 мая 2017 года КНБ РК совместно с МВД РК в Алматы проведена масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованного преступного сообщества. На скамье подсудимых 12 человек, в том числе двое сыновей лидера группировки. 7 из обвиняемых ранее были судимы. Троим предъявлено обвинение в убийстве известного тренера, которое было совершено прямо на оживленной дороге. По одному из эпизодов — дача взятки, уже был вынесен приговор в отношении бывшего начальника Ауэзовского РУВД Касабекова. Почти все подсудимые по делу ОПГ вину в предъявленных им преступлениях признали, кроме Зайнаудина и его сыновей, которые отказались давать показания.

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