Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории
В России построили тягач «Вощина-1»
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Ричард Гир женится в третий раз
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
04:55 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске похоронят третьего погибшего при крушении Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Похороны третьего авиатора, разбившегося при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, проходят в понедельник на городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Источник: РИА "Новости"

В минувшую среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, еще троих будут опознавать при помощи генотипической экспертизы.

«Сегодня третьего погибшего хоронят на центральном городском кладбище. Еще двух человек похоронили в субботу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще троих погибших в авиакатастрофе будут хоронить после процедуры генетической экспертизы.

«Прах одного из них после кремации родственники заберут для захоронения на родину — в один из западных регионов страны», — добавил собеседник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8 выделили компенсацию
В Хабаровске похоронят третьего погибшего при крушении Ми-8
США введут новые санкции против России в понедельник
Акции «Русала» упали до рекордного минимума
В США установили безопасную для здоровья дозу алкоголя
Ученые нашли связь между пульсом и продолжительностью жизни
Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»
Дональд Трамп отчитался перед Конгрессом США об ударах по Сирии
Медики выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Спорт
Чемпионский подарок от «Спартака» Вчера красно-белые проиграли «Уралу». Это колоссальный шанс для «Локомотива», который в своем матче одержал уверенную победу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь