В Хабаровске похоронят третьего погибшего при крушении Ми-8
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Похороны третьего авиатора, разбившегося при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, проходят в понедельник на городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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