В Канске двое друзей разбили угнанный автомобиль
Владельца машины они избили и оставили на пустыре.
Владельца машины они избили и оставили на пустыре.
В Канске двое друзей угнали автомобиль знакомого. Об этом рассказали в
По данным ведомства, свою жертву злоумышленники заметили, когда хозяин автомобиля подъехал к своему дому. «Из чувства личной неприязни» они нанесли ему побои, забрали ключи от автомобиля и, посадив мужчину в багажник, вывезли и бросили его на территории бывшего аэропорта.
На угнанной машине они вернулись в город и стали ездить по улицам. Продолжалось это до тех пор, пока 18-летний молодой человек не врезался в столб. Угонщики бросили ВАЗ и скрылись с места ДТП.
Сейчас двое мужчин по решению суда отбывают наказание на 8 суток в специальном приемнике МО МВД России «Канский»: 19-летний парень за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, 18-летний — за оставление места ДТП.
На них завели уголовные дела по статье «неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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