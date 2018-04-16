В Канске двое друзей разбили угнанный автомобиль

В Канске двое друзей угнали автомобиль знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По данным ведомства, свою жертву злоумышленники заметили, когда хозяин автомобиля подъехал к своему дому. «Из чувства личной неприязни» они нанесли ему побои, забрали ключи от автомобиля и, посадив мужчину в багажник, вывезли и бросили его на территории бывшего аэропорта.

На угнанной машине они вернулись в город и стали ездить по улицам. Продолжалось это до тех пор, пока 18-летний молодой человек не врезался в столб. Угонщики бросили ВАЗ и скрылись с места ДТП.

Полицейским удалось установить виновников аварии. У них изъяли ключи и документы на автомобиль.

Сейчас двое мужчин по решению суда отбывают наказание на 8 суток в специальном приемнике МО МВД России «Канский»: 19-летний парень за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, 18-летний — за оставление места ДТП.