Соседи спасли мужчину на пожаре в Иркутске
Пожар в пятиэтажном доме на ул. Волгоградской в Иркутске возник поздним вечером 14 апреля 2018 года.
Пожар в пятиэтажном доме на ул. Волгоградской в Иркутске возник поздним вечером 14 апреля 2018 года.
Как сообщает
Пожар был ликвидирован в течение 10 минут. Огонь уничтожил в квартире на третьем этаже домашние вещи и мебель на площади 18 кв. м, а также повредил балкон на четвёртом этаже. Как выяснили дознаватели, хозяин квартиры, где произошло возгорание, часто выпивал и курил. Тлеющая сигарета могла стать причиной возгорания, точную причину установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
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