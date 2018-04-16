Соседи спасли мужчину на пожаре в Иркутске

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, к прибытию пожарных из окна квартиры на третьем этаже вырывалось пламя и шёл густой дым, горели вещи на балконе четвертого этажа. Три звена газодымозащитной службы спасли по задымлённым лестничным маршам 22 человека, в том числе четырех детей. «Когда мы поднялись на третий этаж, соседи уже вынесли из квартиры, где происходило горение, мужчину, тем самым спасли ему жизнь, — рассказал заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения Иван Константинов. — Через открытую дверь горящей квартиры дым быстро заполнил подъезд. Мы обошли верхние этажи и вывели жильцов на свежий воздух».