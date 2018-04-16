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05:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Соседи спасли мужчину на пожаре в Иркутске

Пожар в пятиэтажном доме на ул. Волгоградской в Иркутске возник поздним вечером 14 апреля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, к прибытию пожарных из окна квартиры на третьем этаже вырывалось пламя и шёл густой дым, горели вещи на балконе четвертого этажа. Три звена газодымозащитной службы спасли по задымлённым лестничным маршам 22 человека, в том числе четырех детей. «Когда мы поднялись на третий этаж, соседи уже вынесли из квартиры, где происходило горение, мужчину, тем самым спасли ему жизнь, — рассказал заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения Иван Константинов. — Через открытую дверь горящей квартиры дым быстро заполнил подъезд. Мы обошли верхние этажи и вывели жильцов на свежий воздух».

Пожар был ликвидирован в течение 10 минут. Огонь уничтожил в квартире на третьем этаже домашние вещи и мебель на площади 18 кв. м, а также повредил балкон на четвёртом этаже. Как выяснили дознаватели, хозяин квартиры, где произошло возгорание, часто выпивал и курил. Тлеющая сигарета могла стать причиной возгорания, точную причину установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

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