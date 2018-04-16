Иномарка налетела на бетонный объект во Владивостоке
Водитель с номерами автомобиля с места происшествия скрылся.
Водитель с номерами автомобиля с места происшествия скрылся.
Минувшей ночью во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Так, очевидцы в районе дома на Станюковича, 57 заметили одинокий автомобиль марки Toyota Prius.
По предварительным данным, водитель ночью не справился с управлением и залетел на бетонное препятствие.
Водитель, сняв с автомобиля номера, с места происшествия скрылся.
В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.
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