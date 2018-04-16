Иномарка налетела на бетонный объект во Владивостоке

Минувшей ночью во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Так, очевидцы в районе дома на Станюковича, 57 заметили одинокий автомобиль марки Toyota Prius.

По предварительным данным, водитель ночью не справился с управлением и залетел на бетонное препятствие.

Водитель, сняв с автомобиля номера, с места происшествия скрылся.

В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.