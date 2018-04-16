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06:34 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярский бизнесмен незаконно добыл 10 тонн нефрита

55-летнего красноярца осудили за незаконную добычу нефрита на 1,5 миллиона рублей.

Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщили в ГУ МВД по краю. Все произошло еще в 2012 году. Не имея государственной лицензии, красноярский частный предприниматель добыл более 10 тонн нефрита-сырца из месторождения в Шушенском районе края. Полудрагоценный камень мужчина планировал вывезти за границу и продать.

«Сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллионов рублей. В ходе следствия, похищенное полезное ископаемое было изъято из незаконного пользования, причиненный государству ущерб полностью возмещен», — сообщили в пресс-службе краевой полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». После рассмотрения всех обстоятельств суд признал вину бизнесмена и наказал его 4 годами лишения свободы условно.

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