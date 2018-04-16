Красноярский бизнесмен незаконно добыл 10 тонн нефрита

Об этом сообщили в ГУ МВД по краю. Все произошло еще в 2012 году. Не имея государственной лицензии, красноярский частный предприниматель добыл более 10 тонн нефрита-сырца из месторождения в Шушенском районе края. Полудрагоценный камень мужчина планировал вывезти за границу и продать.