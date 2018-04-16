Красноярский бизнесмен незаконно добыл 10 тонн нефрита
55-летнего красноярца осудили за незаконную добычу нефрита на 1,5 миллиона рублей.
55-летнего красноярца осудили за незаконную добычу нефрита на 1,5 миллиона рублей.
Об этом сообщили в ГУ МВД по краю. Все произошло еще в 2012 году. Не имея государственной лицензии, красноярский частный предприниматель добыл более 10 тонн
«Сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллионов рублей. В ходе следствия, похищенное полезное ископаемое было изъято из незаконного пользования, причиненный государству ущерб полностью возмещен», — сообщили в
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