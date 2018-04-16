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06:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усолье-Сибирском задержаны грабители квартиры, куда хозяин пускал малознакомых

В Усолье-Сибирском полицейские задержали двух 18-летних местных жителей, подозреваемых в квартирной краже.

Как сообщает 16 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в начале апреля 27-летний мужчина заявил правоохранителям о краже из его жилья компьютера, музыкального центра, личных вещей, небольшой суммы денег и чужого мобильного телефона на общую сумму 40 тыс. рублей. Сложность в поиске подозреваемых в краже заключалась в том, что потерпевший часто отдавал ключи от своей квартиры малознакомым людям, которые в отсутствии хозяина жилья приводили своих приятелей для распития спиртных напитков.

Полицейские установили, что всё похищенное имущество вынесли из квартиры без взлома дверей или окон — злоумышленники открыли двери жилища ключами. Позднее сыщики выяснили, что к краже техники у владельца квартиры и похищению у другого потерпевшего телефона могут быть причастны два молодых усольчанина, которые несколько раз бывали в доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража». Похищенное имущество частично изъято.

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