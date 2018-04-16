В Усолье-Сибирском задержаны грабители квартиры, куда хозяин пускал малознакомых

Как сообщает 16 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в начале апреля 27-летний мужчина заявил правоохранителям о краже из его жилья компьютера, музыкального центра, личных вещей, небольшой суммы денег и чужого мобильного телефона на общую сумму 40 тыс. рублей. Сложность в поиске подозреваемых в краже заключалась в том, что потерпевший часто отдавал ключи от своей квартиры малознакомым людям, которые в отсутствии хозяина жилья приводили своих приятелей для распития спиртных напитков.