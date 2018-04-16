В Усолье-Сибирском задержаны грабители квартиры, куда хозяин пускал малознакомых
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Как сообщает 16 апреля 2018 года
Полицейские установили, что всё похищенное имущество вынесли из квартиры без взлома дверей или окон — злоумышленники открыли двери жилища ключами. Позднее сыщики выяснили, что к краже техники у владельца квартиры и похищению у другого потерпевшего телефона могут быть причастны два молодых усольчанина, которые несколько раз бывали в доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража». Похищенное имущество частично изъято.
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