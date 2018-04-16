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07:28 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье начался мониторинг пала сухой травы

Для обнаружения палов сухой травы выставлены 13 постов.

МЧС по Иркутской области начал работы по выявлению очагов пала сухой травы. Для этого в регионе созданы мобильные группы и выставлено 13 постов по мониторингу. Также в Приангарье с 15 апреля введен особый противопожарный режим.

Мобильные группы передвигаются на квадроциклах или на автомобилях высокой проходимости. Также патрулям помогают беспилотные летательные аппараты, при помощи которых можно заметить возгорания и несанкционированный намеренный пал. Квадрокоптеры легко фиксируют нарушения правил пожарной безопасности на частных территориях где розжиг кострищ также запрещен.

В южных, центральных и западных районах Прибайкалья в профилактических мероприятиях в населенных пунктах задействовано 1298 человек.

Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

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