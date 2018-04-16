В Приангарье начался мониторинг пала сухой травы
Для обнаружения палов сухой травы выставлены 13 постов.
Для обнаружения палов сухой травы выставлены 13 постов.
МЧС по Иркутской области начал работы по выявлению очагов пала сухой травы. Для этого в регионе созданы мобильные группы и выставлено 13 постов по мониторингу. Также в Приангарье с 15 апреля введен особый противопожарный режим.
Мобильные группы передвигаются на квадроциклах или на автомобилях высокой проходимости. Также патрулям помогают беспилотные летательные аппараты, при помощи которых можно заметить возгорания и несанкционированный намеренный пал. Квадрокоптеры легко фиксируют нарушения правил пожарной безопасности на частных территориях где розжиг кострищ также запрещен.
В южных, центральных и западных районах Прибайкалья в профилактических мероприятиях в населенных пунктах задействовано 1298 человек.
Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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