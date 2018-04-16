В Приангарье начался мониторинг пала сухой травы

МЧС по Иркутской области начал работы по выявлению очагов пала сухой травы. Для этого в регионе созданы мобильные группы и выставлено 13 постов по мониторингу. Также в Приангарье с 15 апреля введен особый противопожарный режим.

Мобильные группы передвигаются на квадроциклах или на автомобилях высокой проходимости. Также патрулям помогают беспилотные летательные аппараты, при помощи которых можно заметить возгорания и несанкционированный намеренный пал. Квадрокоптеры легко фиксируют нарушения правил пожарной безопасности на частных территориях где розжиг кострищ также запрещен.

В южных, центральных и западных районах Прибайкалья в профилактических мероприятиях в населенных пунктах задействовано 1298 человек.