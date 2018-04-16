Молодых людей из Хабаровска осудят за экстремизм в социальных сетях

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, юноши публиковали тексты, видео- и аудиофайлы негативного содержания о представителях различных национальностей.

Следствие провело обыски по местам жительства и изъяло технику, с помощью которой злоумышленники размещали публикации. Двум подозреваемым — 19 лет, другим 18 и 20. Ранее молодые люди не были судимы, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю.