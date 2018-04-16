ДТП во время погони произошло на Коммунальном мосту в Новосибирске

Водитель ВАЗ 2106, уходя от преследования нескольких экипажей ДПС, попал в ДТП на Коммунальном мосту в Новосибирске утром в понедельник 16 апреля. Сотрудники службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что легковушку занесло на тротуар и развернуло на 90 градусов.

Очевидцы сообщают, что правоохранители преследовали нарушителя на двух автомобилях «Лада Приора» и «Ладе» пятнадцатой модели.

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— Скорость была очень высокой, ехали с сиреной и мигалками. Догнали, видимо, уже на Коммунальном мосту. Вся «шестерка» была разбита, как будто перевернулась, — рассказывают очевидцы.

Автомобиль снес на мосту дорожный знак, а также повредил несколько других машин, в том числе внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Есть очевидцы, которые утверждают, что водитель «шестерки» был пьяным.