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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП во время погони произошло на Коммунальном мосту в Новосибирске

Водитель ВАЗ 2106 пытался скрыться от трех автомобилей ДПС.

Водитель ВАЗ 2106, уходя от преследования нескольких экипажей ДПС, попал в ДТП на Коммунальном мосту в Новосибирске утром в понедельник 16 апреля. Сотрудники службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что легковушку занесло на тротуар и развернуло на 90 градусов.

Очевидцы сообщают, что правоохранители преследовали нарушителя на двух автомобилях «Лада Приора» и «Ладе» пятнадцатой модели.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Скорость была очень высокой, ехали с сиреной и мигалками. Догнали, видимо, уже на Коммунальном мосту. Вся «шестерка» была разбита, как будто перевернулась, — рассказывают очевидцы.

Автомобиль снес на мосту дорожный знак, а также повредил несколько других машин, в том числе внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Есть очевидцы, которые утверждают, что водитель «шестерки» был пьяным.

К месту аварии приехали медики. На улице Немировича-Данченко образовалась серьезная дорожная пробка — от городской поликлиники № 21.

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