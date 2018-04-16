В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия

Данный дом дважды был признан аварийным и включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Часть жителей дома была расселена в безопасное современное жилье. По иску отдельных жильцов, решением суда статус «аварийный» у дома был снят. В нескольких квартирах продолжают проживать жильцы, которые отказались переселяться. Ранее им были предложены варианты переселения в безопасное и комфортное жилье.