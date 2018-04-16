В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия
УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В аварийном доме Уфы, где продолжают проживать жильцы, отказавшиеся от переселения, зафиксировано падение балки перекрытия потолка. Инцидент произошел 15 апреля на улице Владивостокская, 4/2, в одной из расселенных квартир. Пострадавших нет, сообщили в Управлении гражданской защиты по Советскому району.
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