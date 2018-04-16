Эхо пятницы, 13-го: граждан Молдовы подозревают в убийстве близ Парижа

Источник: Sputnik.md

Мужчину по имени Джереми Дахан обнаружил мертвым его брат-близнец в административном центре кантона Баньоле.

К брату жертвы убийства обратилась беременная жена последнего, не дождавшаяся в пятницу мужа домой. Родственник долгое время не мог связаться с погибшим. Прибыв на его вторую квартиру, где проводился ремонт, и, обнаружив, что дверь заперта, брат убитого вызвал слесарей, чтобы те открыли замок.

В полиции сообщают, что мужчину связали и задушили полиэтиленовым пакетом, украли дорогие наручные часы и угнали его автомобиль.