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07:38 (мск), источник: Sputnik.md

Эхо пятницы, 13-го: граждан Молдовы подозревают в убийстве близ Парижа

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Двух граждан Молдовы подозревают в совершенном в минувшую пятницу убийстве в пригороде Парижа, сообщают в понедельник зарубежные СМИ.

Источник: Sputnik.md

Мужчину по имени Джереми Дахан обнаружил мертвым его брат-близнец в административном центре кантона Баньоле.

К брату жертвы убийства обратилась беременная жена последнего, не дождавшаяся в пятницу мужа домой. Родственник долгое время не мог связаться с погибшим. Прибыв на его вторую квартиру, где проводился ремонт, и, обнаружив, что дверь заперта, брат убитого вызвал слесарей, чтобы те открыли замок.

В полиции сообщают, что мужчину связали и задушили полиэтиленовым пакетом, украли дорогие наручные часы и угнали его автомобиль.

Известно, что Дахан нанял для ремонта своей второй квартиры двух рабочих из Молдовы. Один из них уже задержан, второй объявлен в розыск.

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