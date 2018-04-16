Эхо пятницы, 13-го: граждан Молдовы подозревают в убийстве близ Парижа
КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Двух граждан Молдовы подозревают в совершенном в минувшую пятницу убийстве в пригороде Парижа, сообщают в понедельник зарубежные СМИ.
КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Двух граждан Молдовы подозревают в совершенном в минувшую пятницу убийстве в пригороде Парижа, сообщают в понедельник зарубежные СМИ.
Мужчину по имени Джереми Дахан обнаружил мертвым его
К брату жертвы убийства обратилась беременная жена последнего, не дождавшаяся в пятницу мужа домой. Родственник долгое время не мог связаться с погибшим. Прибыв на его вторую квартиру, где проводился ремонт, и, обнаружив, что дверь заперта, брат убитого вызвал слесарей, чтобы те открыли замок.
Известно, что Дахан нанял для ремонта своей второй квартиры двух рабочих из Молдовы. Один из них уже задержан, второй объявлен в розыск.
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