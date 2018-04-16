Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области вездеход провалился под лёд: погиб мужчина, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Накануне днем четверо новосибирцев отправились на рыбалку на гусеничном вездеходе. На реке Шегарка вездеход проломил лёд и частично ушел под воду. Трое из четверых рыбаков спаслись, один погиб. ЧП произошло вблизи села Новоалександровка Колыванского района.

«Госинспекторы по маломерным судам МЧС России предостерегают рыбаков от выхода и выезда на водоемы Новосибирской области. На реках уже начался весенний ледоход, появились промоины и открытые участки воды. Оставшийся лед утратил прочность, стал пористым и очень слабым», — отметили в МЧС.