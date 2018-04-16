В Новосибирской области вездеход провалился под лёд: погиб мужчина
Четверо рыбаков отправились за уловом на гусеничном вездеходе, слабый лед треснул, рассказали в МЧС.
Четверо рыбаков отправились за уловом на гусеничном вездеходе, слабый лед треснул, рассказали в МЧС.
В Новосибирской области вездеход провалился под лёд: погиб мужчина, об этом сообщает
Накануне днем четверо новосибирцев отправились на рыбалку на гусеничном вездеходе. На реке Шегарка вездеход проломил лёд и частично ушел под воду. Трое из четверых рыбаков спаслись, один погиб. ЧП произошло вблизи села Новоалександровка Колыванского района.
«Госинспекторы по маломерным судам МЧС России предостерегают рыбаков от выхода и выезда на водоемы Новосибирской области. На реках уже начался весенний ледоход, появились промоины и открытые участки воды. Оставшийся лед утратил прочность, стал пористым и очень слабым», — отметили в МЧС.
В Колыванском районе проводятся
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