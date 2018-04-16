Узбекистанец истязал и заставлял работать «любовника» жены в Астане

Источник: Tengrinews

Согласно приговору Есильского районного суда № 2 Астаны, У. осенью 2017 года решил, что его друг и коллега Д. завел отношения с его супругой. У. и Д. работали на стройке. В одной из квартир на 7 этаже ЖК он увидел, что Д. один, затем связал его кабелем и пытал. У. отпустил Д. только тогда, когда понял, что друг не имел отношений с его женой.

Как рассказал потерпевший на суде, все это время у него была возможность уйти, поскольку силой его У. не удерживал и рядом в это время находились другие работники стройки. Но он не хотел выходить с побоями на улицу. Друг у него не попросил прощения, поэтому потерпевший просил суд лишить свободы обидчика.

Подсудимый вину признал полностью. Он сказал, что лично просил прощения у Д., а на суде этого делать не будет. Подсудимый просил не лишать его свободы.

Супруга У. сообщила на суде, что с подсудимым состоит в гражданском браке, и у них есть двое детей. В момент инцидента она была в Узбекистане.

Суд признал виновным мужчину по пункту 4 части 2 статьи 110 УК РК — «Истязание с применением пытки» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А по обвинению в незаконном лишении свободы, совершенное с целью эксплуатации (пункт 2 части 3 статьи 126 УК РК) суд оправдал У.