Преступники создали канал массового въезда из Китая в Казахстан — Божко

«49 граждан Афганистана пытались получить статус казахов-оралманов, не являясь таковыми. Одновременно необходимо на дальних подступах и на территории Казахстана выявлять преступную деятельность отдельных фирм и лиц по организации нелегальной миграции и самих нарушителей миграционного режима. А цифры здесь настораживают. Многие из них сейчас находятся в розыске», — сообщил Божко на правительственном часе в Мажилисе.