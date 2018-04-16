Преступники создали канал массового въезда из Китая в Казахстан — Божко
Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских компаний организовали канал массового нелегального въезда из Китая в Казахстан.
Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских компаний организовали канал массового нелегального въезда из Китая в Казахстан.
Об этом сообщил заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«49 граждан Афганистана пытались получить статус
Также, по его словам, граждане Республики Бангладеш и Афганистана пытаются использовать территорию Казахстана для проникновения в Европу.
«Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских компаний организовали канал массового нелегального въезда из КНР в Казахстан. Имеются существенные прорехи в законодательстве по регламентации порядка принудительного выдворения нарушителей, что ставит сотрудников миграционной полиции в сложное положение и позволяет
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