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07:53 (мск), источник: Tengrinews

Преступники создали канал массового въезда из Китая в Казахстан — Божко

Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских компаний организовали канал массового нелегального въезда из Китая в Казахстан.

Об этом сообщил заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«49 граждан Афганистана пытались получить статус казахов-оралманов, не являясь таковыми. Одновременно необходимо на дальних подступах и на территории Казахстана выявлять преступную деятельность отдельных фирм и лиц по организации нелегальной миграции и самих нарушителей миграционного режима. А цифры здесь настораживают. Многие из них сейчас находятся в розыске», — сообщил Божко на правительственном часе в Мажилисе.

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Также, по его словам, граждане Республики Бангладеш и Афганистана пытаются использовать территорию Казахстана для проникновения в Европу.

«Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских компаний организовали канал массового нелегального въезда из КНР в Казахстан. Имеются существенные прорехи в законодательстве по регламентации порядка принудительного выдворения нарушителей, что ставит сотрудников миграционной полиции в сложное положение и позволяет нарушителю-иностранцу месяцами проживать на нашей территории несмотря на допущенные нарушения законов», — добавил вице-спикер Мажилиса.

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