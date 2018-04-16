Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Ричард Гир женится в третий раз
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:49 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Канске снова горят свалки отходов лесопереработки

В Красноярском крае пожароопасно. Под Канском снова горят отходы лесопиления. В соцсетях появилось видео очевидца, который снял огонь и дым, уходящий в сторону города.

Во время загрузки произошла ошибка.


Пожар произошёл на свалке в районе Тасеевского тракта, куда свозят отходы лесопилок. Совсем недалеко от места пожара находится дачный посёлок. Напомним, в мае 2017 года загоревшиеся отходы лесопилок стали причиной серьёзного пожара. Более 200 человек остались без крова, двое погибли.


Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Прокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь