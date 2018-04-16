В Канске снова горят свалки отходов лесопереработки
В Красноярском крае пожароопасно. Под Канском снова горят отходы лесопиления. В соцсетях появилось видео очевидца, который снял огонь и дым, уходящий в сторону города.
В Красноярском крае пожароопасно. Под Канском снова горят отходы лесопиления. В соцсетях появилось видео очевидца, который снял огонь и дым, уходящий в сторону города.
Пожар произошёл на свалке в районе Тасеевского тракта, куда свозят отходы лесопилок. Совсем недалеко от места пожара находится дачный посёлок. Напомним, в мае 2017 года загоревшиеся отходы лесопилок стали причиной серьёзного пожара. Более 200 человек остались без крова, двое погибли.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.