Пермяк разбил приятелю голову табуретом

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, днём в квартире одного из домов по улице Полины Осипенко двое знакомых выпивали. Во время застолья возникла ссора. 58-летний мужчина начал избивать табуретом 32-летнего приятеля. Потерпевшего с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и костей лица отвезли в больницу. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.