Пермяк разбил приятелю голову табуретом
Пострадавший получил переломом основания черепа и костей лица.
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Пострадавший получил переломом основания черепа и костей лица.
Житель Перми серьёзно избил знакомого табуретом. Пострадавшего с травмами головы отвезли в больницу.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, днём в квартире одного из домов по улице Полины Осипенко двое знакомых выпивали. Во время застолья возникла ссора. 58-летний мужчина начал избивать табуретом 32-летнего приятеля. Потерпевшего с открытой
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