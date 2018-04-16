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09:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк разбил приятелю голову табуретом

Пострадавший получил переломом основания черепа и костей лица.

Житель Перми серьёзно избил знакомого табуретом. Пострадавшего с травмами головы отвезли в больницу.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, днём в квартире одного из домов по улице Полины Осипенко двое знакомых выпивали. Во время застолья возникла ссора. 58-летний мужчина начал избивать табуретом 32-летнего приятеля. Потерпевшего с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и костей лица отвезли в больницу. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

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