Виновникам смертельного ДТП на Герцена в Омске изменили приговор

Резонансное ДТП случилось 21 августа 2017 года на улице Герцена. Тогда 23-летний Манукян, лишенный прав, мчался на «Мерседесе» на большой скорости по улице Герцена. В то же время на улицу с перекрестка с 1-ой Северной выезжал Алексей Чешегоров на грузовой «Газели». Не убедившись в безопасности поворота, водитель создал помеху для «Мерседеса» Манукяна. Тот вылетел на встречную полосу и врезался в «Ниву», 49-летний водитель которой погиб на месте аварии.

Тогда Манукяну назначили наказание в виде 2,5 года колонии общего режима, а Чешегорову — 1,5 года колонии-поселения. Также виновных лишили прав на 3 года и 1 год соответственно, рассказали в региональной прокуратуре. Приговором суда остались недовольны как прокуратура, так и осужденные.

«Адвокаты осужденных просили о смягчении назначенного наказания, сторона обвинения, в том числе родственники потерпевшего, настаивала на усилении меры ответственности Манукяна, как основного виновника аварии, и применении условного осуждения к впервые совершившему уголовно-наказуемое деяние Чешегорову, степень вины которого в произошедшей аварии была существенно меньше», — пояснили в прокуратуре.

Также надзорный орган в апелляции счел несправедливым взыскание в равных долях с осужденных компенсацию морального вреда.