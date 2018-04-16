В Башкирии автомобиль съехал в кювет и наехал на дерево: двое погибли

По предварительной информации ГИБДД по РБ, на 79 км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс 41-летний местный житель за рулем «Daewoo Nexia» на участке дороги с опасным левым поворотом не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и его 46-летний пассажир скончались на месте происшествия.