В Башкирии автомобиль съехал в кювет и наехал на дерево: двое погибли
УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Смертельная авария произошла накануне вечером в Учалинском районе.
УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Смертельная авария произошла накануне вечером в Учалинском районе.
По предварительной информации ГИБДД по РБ, на 79 км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс 41-летний местный житель за рулем «Daewoo Nexia» на участке дороги с опасным левым поворотом не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и его 46-летний пассажир скончались на месте происшествия.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых три человека погибли и пять получили травмы.
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