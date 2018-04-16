В Башкирии рыбак нашел учебный артиллерийский снаряд
Инцидент произошел в Стерлитамакском районе.
Инцидент произошел в Стерлитамакском районе.
В Стерлитамакском районе Башкирии рыбак нашел в реке Белой учебный артиллерийский снаряд.
Оказалось, что подозрительный предмет лежал в воде прямо у берега реки. Пожилой мужчина обнаружил его, обустраивая место для рыбной ловли. Об опасной находке 67-летний рыбак тут же сообщил стражам порядка. На место прибыли саперы ОМОНа Росгвардии.
К счастью, после проверки выяснилось, что снаряд макетом артиллерийского боеприпаса. Сейчас эксперты устанавливают, как такой необычный предмет мог оказаться в водоеме реки Белой.
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