В Башкирии рыбак нашел учебный артиллерийский снаряд

Оказалось, что подозрительный предмет лежал в воде прямо у берега реки. Пожилой мужчина обнаружил его, обустраивая место для рыбной ловли. Об опасной находке 67-летний рыбак тут же сообщил стражам порядка. На место прибыли саперы ОМОНа Росгвардии.