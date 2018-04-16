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10:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская пенсионерка задохнулась во время пожара в своей квартире

Специалисты выясняют причину возгорания.

Источник: Губерния онлайн

Пожилая хабаровчанка погибла при пожаре в собственной квартире. Возгорание случилось в доме на улице Прогрессивной вечером в пятницу, 13 апреля, сообщает портал «Губерния».

Пожарных на место происшествия вызвали соседи. Они же рассказали, что горящая квартира принадлежит пенсионерке, которая редко выходит на улицу. Спасти хозяйку жилья не удалось. Спасатели успели вывести из помещения ее гостью — 57-летнюю горожанку. Женщину медики госпитализировали в тяжелом состоянии.

Выжившая хабаровчанка не смогла объяснить, почему начался пожар. Сейчас специалисты рассматривают три версии: неосторожное обращение с огнем, непотушенная сигарета или короткое замыкание.

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