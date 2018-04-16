Екатеринбургский журналист умер при загадочных обстоятельствах

Уральский журналист умер в реанимационном отделении больницы № 23 в Екатеринбурге. 12 апреля Максим Бородин при невыясненных обстоятельствах упал с высоты пятого этажа. В течение нескольких дней корреспондент не приходил в сознание и, несмотря на усилие врачей, утром 15 апреля скончался, сообщили в редакции.