Екатеринбургский журналист умер при загадочных обстоятельствах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге скончался журналист РИА «Новый день» Максим Бородин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге скончался журналист РИА «Новый день» Максим Бородин.
Уральский журналист умер в реанимационном отделении больницы № 23 в Екатеринбурге. 12 апреля Максим Бородин при невыясненных обстоятельствах упал с высоты пятого этажа. В течение нескольких дней корреспондент не приходил в сознание и, несмотря на усилие врачей, утром 15 апреля скончался, сообщили в редакции.
Предварительно, правоохранители не нашли криминального следа при первичном осмотре места происшествия. Выясняются обстоятельства трагедии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.