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09:26 (мск), источник: УралПолит.ру

Екатеринбургский журналист умер при загадочных обстоятельствах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге скончался журналист РИА «Новый день» Максим Бородин.

Уральский журналист умер в реанимационном отделении больницы № 23 в Екатеринбурге. 12 апреля Максим Бородин при невыясненных обстоятельствах упал с высоты пятого этажа. В течение нескольких дней корреспондент не приходил в сознание и, несмотря на усилие врачей, утром 15 апреля скончался, сообщили в редакции.

Предварительно, правоохранители не нашли криминального следа при первичном осмотре места происшествия. Выясняются обстоятельства трагедии.

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Екатеринбургский журналист умер при загадочных обстоятельствах
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