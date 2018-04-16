В Омской области упавшее дерево убило двоих лесорубов

«По предварительным данным, днем 15 апреля в лесном массиве неподалеку от поселка Заготзерно Знаменского района Омской области были обнаружены тела двоих жителей поселка 57 и 40 лет, которые были смертельно травмированы при заготовке древесины упавшим спиленным деревом», — говорится в сообщении.