В Омской области упавшее дерево убило двоих лесорубов
НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Двоих мужчин, заготавливавших лес в Знаменском районе Омской области, насмерть убило упавшее дерево, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Двоих мужчин, заготавливавших лес в Знаменском районе Омской области, насмерть убило упавшее дерево, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
«По предварительным данным, днем 15 апреля в лесном массиве неподалеку от поселка Заготзерно Знаменского района Омской области были обнаружены тела двоих жителей поселка 57 и 40 лет, которые были смертельно травмированы при заготовке древесины упавшим спиленным деревом», — говорится в сообщении.
По факту гибели мужчин следователи проводят проверку.
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