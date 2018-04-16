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10:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при возгорании автомобиля в Ростовской области

Один человек погиб при возгорании автомобиля в Октябрьском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании автомобиля Renault Logan на окраине поселка Каменоломни поступило к пожарным 15 апреля в 12.11.

В тушении иномарки участвовали четыре человека, была задействована одна единица техники.

Пожар был ликвидирован в 12.29. Сообщается, что в результате происшествия есть один погибший.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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