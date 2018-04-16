Один человек погиб при возгорании автомобиля в Ростовской области

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании автомобиля Renault Logan на окраине поселка Каменоломни поступило к пожарным 15 апреля в 12.11.

В тушении иномарки участвовали четыре человека, была задействована одна единица техники.

Пожар был ликвидирован в 12.29. Сообщается, что в результате происшествия есть один погибший.