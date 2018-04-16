На Парнасе автомобиль поехал в дом
Третий день подряд в Петербурге автомобили въезжают в здания.
Третий день подряд в Петербурге автомобили въезжают в здания.
Минувшей ночью такое ДТП случилось на перекрёстке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова на Парнасе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, скорые, пожарные и ГИБДД прибыли через 10 минут.
Одна легковушка пробила заграждения около здания, вторая осталась посреди перекрёстка. На кадрах с места аварии видно, что прибыли две машины МЧС и две кареты Скорой помощи, как минимум в одной из них завозили человека на носилках.
«Не работает светофор уже несколько дней», — пишет очевидец. «Светофор выключен со вчерашнего вечера во всех направлениях, — уточняет Вадим. — Знаки висят. Так что…».
Напомним, в субботу утром такси опрокинулось под дверью кафе на Петроградской стороне. А в воскресенье утром на углу Садовой и Гороховой улиц «Пежо» врезалась в стену магазина «Рив Гош».
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