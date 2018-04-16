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09:27 (мск), источник: Apiural.ru

В Свердловской области перед судом предстанет менеджер турагентства

Он оставила без путевок на отдых 17 человек.

ЕКАТЕРИНУБРГ. Серовская городская прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1975 г. р. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия обвиняемая, являясь менеджером турагентства «ИНТУР-С», выполняла обязанности, связанные с получением оплаты, оформлением и предоставлением клиентам турагентства туристических услуг.

При этом, полученные от клиентов денежные средства на счет туроператоров она не перечисляла. Полученными суммами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

В результате преступных действий обвиняемой 17 клиентов агентства остались без поездок и без денег, оплаченных за туры на отдых. Общая сумма причиненного ее действиями ущерба составила свыше 1,3 млн рублей.

В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены исковые заявления о возмещении причиненного им ущерба.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

© Служба новостей «АПИ».

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