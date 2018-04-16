В Свердловской области перед судом предстанет менеджер турагентства
Он оставила без путевок на отдых 17 человек.
Он оставила без путевок на отдых 17 человек.
ЕКАТЕРИНУБРГ. Серовская городская прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1975 г. р. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает
По версии следствия обвиняемая, являясь менеджером турагентства «ИНТУР-С», выполняла обязанности, связанные с получением оплаты, оформлением и предоставлением клиентам турагентства туристических услуг.
При этом, полученные от клиентов денежные средства на счет туроператоров она не перечисляла. Полученными суммами женщина распоряжалась по своему усмотрению.
В результате преступных действий обвиняемой 17 клиентов агентства остались без поездок и без денег, оплаченных за туры на отдых. Общая сумма причиненного ее действиями ущерба составила свыше 1,3 млн рублей.
В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены исковые заявления о возмещении причиненного им ущерба.
Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
© Служба новостей «АПИ».
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