Студенты омского медуниверситета спасли пассажира самолета

ЧП произошло в самолете, летевшем из столицы в Тюмень. Во время перелета стало плохо одному из пассажиров — 53-летнему мужчине. Командир экипажа объявил о том, что нужен врач.

Как оказалось, этим рейсом летели студенты омского медицинского университета. Команда ОмГМУ как раз возвращалась после успешного выступления на Всероссийской олимпиаде по терапии. Ребята оказали мужчине первую помощь.