Студенты омского медуниверситета спасли пассажира самолета
Во время полета мужчине резко стало плохо.
Во время полета мужчине резко стало плохо.
ЧП произошло в самолете, летевшем из столицы в Тюмень. Во время перелета стало плохо одному из пассажиров — 53-летнему мужчине. Командир экипажа объявил о том, что нужен врач.
Как оказалось, этим рейсом летели студенты омского медицинского университета. Команда ОмГМУ как раз возвращалась после успешного выступления на Всероссийской олимпиаде по терапии. Ребята оказали мужчине первую помощь.
Тот жаловался на сильную боль в пояснице, переходящую на область живота, тошноту, слабость. Пульс достигал 92 ударов в минуту. Студенты осмотрели пассажира, исключили аппендицит и установили предварительный диагноз: мочекаменная болезнь, правосторонняя почечная колика. Он получил первую необходимую в таких случаях помощь, а экипаж самолета вызвал к трапу машину скорой помощи.
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