Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Целясь в РФ, США ударили по своим: неожиданный эффект санкций
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11:10 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Рейтинг торговых центров по уровню безопасности появится в Москве

В Москве составят рейтинг торговых центров на основании результатов проверок по выполнению требований противопожарной безопасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии Мосгордумы по безопасности и руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» Инна Святенко.

Источник: Агентство «Москва»
Читайте также
Посетитель «Афимолла»: эвакуация шла, а нас заставляли оплачивать счет

«Рейды по торговым центрам сейчас проводят активисты, смотрят на предмет того, чтобы были выполнены все нормы и правила, и далее все эти материалы направляют в прокуратуру и Пожнадзор. По результатам мы уже обозначили те торговые центры, которые посмотрели, и к которым есть замечания, и которые сделаны по всем нормам и правилам. Рейтинг будет составлен, когда закончатся тотальные проверки всех торговых центров. Он будет размещен на сайте проекта «Безопасная столица», — сказала Святенко.

По ее словам, уже в настоящее время на сайте проекта опубликована информация о результатах проведенных рейдов.

Ранее сообщалось, что активисты проекта «Безопасная столица» и общественной организации «За безопасный город» провели 15 рейдов на соблюдение правил пожарной безопасности в объектах массового скопления людей в конце марта после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Продажи новых легковых автомобилей в Москве в январе-марте выросли на 11% - до 48,5 тыс. машин
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Прокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь