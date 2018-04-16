Рейтинг торговых центров по уровню безопасности появится в Москве

«Рейды по торговым центрам сейчас проводят активисты, смотрят на предмет того, чтобы были выполнены все нормы и правила, и далее все эти материалы направляют в прокуратуру и Пожнадзор. По результатам мы уже обозначили те торговые центры, которые посмотрели, и к которым есть замечания, и которые сделаны по всем нормам и правилам. Рейтинг будет составлен, когда закончатся тотальные проверки всех торговых центров. Он будет размещен на сайте проекта «Безопасная столица», — сказала Святенко.
По ее словам, уже в настоящее время на сайте проекта опубликована информация о результатах проведенных рейдов.
Ранее сообщалось, что активисты проекта «Безопасная столица» и общественной организации «За безопасный город» провели 15 рейдов на соблюдение правил пожарной безопасности в объектах массового скопления людей в конце марта после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
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