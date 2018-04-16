Рейтинг торговых центров по уровню безопасности появится в Москве

«Рейды по торговым центрам сейчас проводят активисты, смотрят на предмет того, чтобы были выполнены все нормы и правила, и далее все эти материалы направляют в прокуратуру и Пожнадзор. По результатам мы уже обозначили те торговые центры, которые посмотрели, и к которым есть замечания, и которые сделаны по всем нормам и правилам. Рейтинг будет составлен, когда закончатся тотальные проверки всех торговых центров. Он будет размещен на сайте проекта «Безопасная столица», — сказала Святенко.