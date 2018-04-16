Прокурор просит арестовать фигуранта дела «приморских партизан» Ковтуна

Источник: РИА Новости

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Во вторник, 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными. В понедельник стороны начали обсуждение последствий вердикта.

«Наряду с исследованием различных материалов, гособвинитель в суде заявил ходатайство об изменении меры пресечения Вадиму Ковтуну с подписки о невыезде на заключение под стражу. Идет обсуждение ходатайства», — сказал РИА Новости представитель прокуратуры края.

Суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения в том числе этого ходатайства. Объявлен перерыв до 10.00 вторника. Ожидается, что на следующем заседании судья огласит решение по ходатайству.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.