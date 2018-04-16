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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Прокурор просит арестовать фигуранта дела «приморских партизан» Ковтуна

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Обвинитель в рамках обсуждения последствий обвинительного вердикта по делу «приморских партизан» заявил ходатайство о заключении под стражу одного из фигурантов Вадима Ковтуна, находившегося под подпиской о невыезде.

Источник: РИА Новости

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Во вторник, 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными. В понедельник стороны начали обсуждение последствий вердикта.

«Наряду с исследованием различных материалов, гособвинитель в суде заявил ходатайство об изменении меры пресечения Вадиму Ковтуну с подписки о невыезде на заключение под стражу. Идет обсуждение ходатайства», — сказал РИА Новости представитель прокуратуры края.

Суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения в том числе этого ходатайства. Объявлен перерыв до 10.00 вторника. Ожидается, что на следующем заседании судья огласит решение по ходатайству.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Ранее суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.

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 Прокурор просит арестовать фигуранта дела 'приморских партизан' Ковтуна
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