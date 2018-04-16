В Коминтерновском районе Воронежа ночью сгорела Тoyota
Иномарка сгорела дотла.
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Иномарка сгорела дотла.
Автомобиль Toyota загорелся на улице Владимира Невского в 00:10 понедельника, 16 апреля, сообщила
На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь потушили через 13 минут. В результате пожара никто не пострадал. Иномарка сгорела дотла.
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