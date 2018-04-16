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09:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Коминтерновском районе Воронежа ночью сгорела Тoyota

Иномарка сгорела дотла.

Автомобиль Toyota загорелся на улице Владимира Невского в 00:10 понедельника, 16 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Видео пожара опубликовали в соцсети.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь потушили через 13 минут. В результате пожара никто не пострадал. Иномарка сгорела дотла.

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