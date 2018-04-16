Площадь пожара на рынке в Нальчике превысила 2 тыс. кв. м

Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник утром. Ему присвоили третий — повышенный — ранг сложности. Горят два павильона, огонь угрожает третьему.

«Площадь немного выросла, сейчас больше 2 тыс. кв. м. Точнее сказать не могу. Пожар пока тушат», — сказал представитель центра пожаротушения.