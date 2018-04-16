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09:20 (мск), источник: ТАСС

Площадь пожара на рынке в Нальчике превысила 2 тыс. кв. м

НАЛЬЧИК, 16 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на Центральном рынке столицы Кабардино-Балкарии (КБО) Нальчика превысила 2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в городском центре пожаротушения. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник утром. Ему присвоили третий — повышенный — ранг сложности. Горят два павильона, огонь угрожает третьему.

«Площадь немного выросла, сейчас больше 2 тыс. кв. м. Точнее сказать не могу. Пожар пока тушат», — сказал представитель центра пожаротушения.

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