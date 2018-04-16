Площадь пожара на рынке в Нальчике превысила 2 тыс. кв. м
НАЛЬЧИК, 16 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на Центральном рынке столицы
НАЛЬЧИК, 16 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на Центральном рынке столицы
Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник утром. Ему присвоили третий — повышенный — ранг сложности. Горят два павильона, огонь угрожает третьему.
«Площадь немного выросла, сейчас больше 2 тыс. кв. м. Точнее сказать не могу. Пожар пока тушат», — сказал представитель центра пожаротушения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.