Машины полыхали на Пулковском и на Парашютной
Минувшей ночью автомобили тушили в Московском и Приморском районе
Минувшей ночью автомобили тушили в Московском и Приморском районе
По информации городского ГУ МЧС, в 5:08 на телефон «01» поступил вызов на Пулковское шоссе, к дому 15, корпус 3. там выгорели моторные отсеки у «Митцубиши» и «Тойоты». Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 5:28.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предполагают, что причиной стал поджог.
«В 3 часа ночи на Парашютной, у дома 61, горела машина, в 3:10 возгорание было устранено пожарной службой», — сообщают в той же группе.
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