Машины полыхали на Пулковском и на Парашютной

По информации городского ГУ МЧС, в 5:08 на телефон «01» поступил вызов на Пулковское шоссе, к дому 15, корпус 3. там выгорели моторные отсеки у «Митцубиши» и «Тойоты». Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 5:28.

<div id="vk_post_-68471405_8724031"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_8724031", -68471405, 8724031, '7ydRt_VOMJffzlAHmP4zYreHyA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предполагают, что причиной стал поджог.