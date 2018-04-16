Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Серьезнее угроз Трампа: Лондон испугался молчания Путина
В России построили тягач «Вощина-1»
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
Акции компании РФ опустились до исторического минимума
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:39 (мск), источник: Водитель Петербурга

Машины полыхали на Пулковском и на Парашютной

Минувшей ночью автомобили тушили в Московском и Приморском районе Санкт-Петербурга.

По информации городского ГУ МЧС, в 5:08 на телефон «01» поступил вызов на Пулковское шоссе, к дому 15, корпус 3. там выгорели моторные отсеки у «Митцубиши» и «Тойоты». Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 5:28.

Во время загрузки произошла ошибка.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предполагают, что причиной стал поджог.

«В 3 часа ночи на Парашютной, у дома 61, горела машина, в 3:10 возгорание было устранено пожарной службой», — сообщают в той же группе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Семь смертей на вологодской трассе
Не навредило
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по объектам РФ в Сирии
Конец нейтралитета. Кого затронут новые санкции США
Первая рабочая неделя мая продлится два дня
Прокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов
Специалист рассказал, что можно сверлить в квартире весь день
Рубль упал к доллару и евро в ожидании новых санкций
В древнеегипетском папирусе нашли обвинения в харрасменте
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь