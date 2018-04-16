Жители северных районов Хабаровского края боятся летать на Л-410

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровском аэропорту пассажиры, которым предстояло отправиться в село Аян на самолете Л-410, потребовали заменить борт: люди утверждали, что им страшно лететь на воздушном судне этого типа. Опасения у них возникли не только из-за случившейся прошлой осенью авиакатастрофы, но и из-за новостей об очередной неисправности чешской машины, сообщает портал «Губерния».

Напомним, самолет Л-410 разбился рядом с поселком Нелькан в ноябре 2017 года, при этом погибли шесть человек. Чешские суда на время прекратили полеты в регионе, но в январе 2018 года их вернули на линии. Летали они недолго: в середине того же месяца возникла внештатная ситуация. Очередное возвращение Л-410 на маршруты состоялось в начале апреля.

В субботу, 14 апреля, «Интерфакс» сообщил о том, что воздушное судно этого типа задержалось в аэропорту Аяна: командир экипажа принял решение не взлетать из-за технических неполадок. Эта новость встревожила пассажиров рейса Хабаровск — Аян, который вылетал из аэропорта краевой столицы в воскресенье.

«Страшно [на Л-410 лететь], там тоже может отказать какая-то часть. Пусть дают нам большой самолет», — заявила жительница Нелькана Ирина Стышак.

Ее поддержал односельчанин Виктор Карпов.

«[Думаю], у этой серии самолетов какие-то неполадки, — говорит он. — А у нас вроде и выхода нет, но мы ведь жить хотим».

Пассажиры отметили, что куда больше доверяют самолетам серии Ан. Среди тех, кто выражал сомнения в надежности Л-410, была Елена Леонтьева — бабушка единственной выжившей в прошлогодней авиакатастрофе пассажирки. При падении самолета удалось спастись ее внучке Жасмине. Сейчас девочка находится на реабилитации.

«На той неделе нам [с Жасминой] лететь домой. Я не знаю, как у меня внучка [будет себя вести], если этот самолет увидит — что с ней будет? Она его помнит, спрашивает: “Бабушка, где тот самолет, на котором я летела?”», — рассказала Елена Леонтьева.