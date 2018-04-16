Жители северных районов Хабаровского края боятся летать на Л-410
Пассажиры воскресного рейса Хабаровск — Аян требовали заменить борт.
Пассажиры воскресного рейса Хабаровск — Аян требовали заменить борт.
В Хабаровском аэропорту пассажиры, которым предстояло отправиться в село Аян на самолете Л-410, потребовали заменить борт: люди утверждали, что им страшно лететь на воздушном судне этого типа. Опасения у них возникли не только
Напомним, самолет Л-410 разбился рядом с поселком Нелькан в ноябре 2017 года, при этом погибли шесть человек. Чешские суда на время прекратили полеты в регионе, но в январе 2018 года их вернули на линии. Летали они недолго: в середине того же месяца возникла внештатная ситуация. Очередное возвращение Л-410 на маршруты состоялось в начале апреля.
В субботу, 14 апреля, «Интерфакс» сообщил о том, что воздушное судно этого типа задержалось в аэропорту Аяна: командир экипажа принял решение не взлетать
«Страшно [на Л-410 лететь], там тоже может отказать
Ее поддержал односельчанин Виктор Карпов.
«[Думаю], у этой серии самолетов
«На той неделе нам [с Жасминой] лететь домой. Я не знаю, как у меня внучка [будет себя вести], если этот самолет увидит — что с ней будет? Она его помнит, спрашивает: “Бабушка, где тот самолет, на котором я летела?”», — рассказала Елена Леонтьева.
Самолет до Аяна менять не стали. Л-410 произвел посадку в поселковом аэропорту по расписанию.