На Кубани торговую компанию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию
Преступление произошло в Красноармейском районе.
Преступление произошло в Красноармейском районе.
Прокуратура проверила деятельность организации ООО «Стройиндустрия», которая занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией, и установила, что представитель фирмы осенью 2015 года на территории Полтавского сельского поселения передал 1,1 млн рублей начальнику отдела камеральных проверок налоговой инспекции. Это была часть оговоренной суммы, за эти деньги сотрудник налоговой должен был увести предприятие от ответственности за налоговое правонарушение.
В отношении должностного лица налогового органа возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ о получении взятки за заведомо незаконное бездействие в особо крупном размере, сообщили
В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ о передаче в интересах юрлица должностному лицу денег за бездействие в крупном размере. Суд оштрафовал предприятие на 20 млн рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.