На Кубани торговую компанию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию

Источник: Кубань 24

Прокуратура проверила деятельность организации ООО «Стройиндустрия», которая занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией, и установила, что представитель фирмы осенью 2015 года на территории Полтавского сельского поселения передал 1,1 млн рублей начальнику отдела камеральных проверок налоговой инспекции. Это была часть оговоренной суммы, за эти деньги сотрудник налоговой должен был увести предприятие от ответственности за налоговое правонарушение.

В отношении должностного лица налогового органа возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ о получении взятки за заведомо незаконное бездействие в особо крупном размере, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.