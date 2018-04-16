В Глубокском районе при пожаре на ферме спасли 96 телят
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе сотрудники МЧС совместно с работниками фермы в деревне Свядово спасли при пожаре 96 телят, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
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