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11:04 (мск), источник: БЕЛТА

В Глубокском районе при пожаре на ферме спасли 96 телят

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе сотрудники МЧС совместно с работниками фермы в деревне Свядово спасли при пожаре 96 телят, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в телятнике в деревне Свядово поступило на пульт дежурного 15 апреля в 12.49. Работники хозяйства и спасатели вывели из горящего здания 96 телят.

В результате пожара в телятнике, принадлежащем ОАО «Глубокский агросервис», уничтожена кровля.

Причина пожара устанавливается.

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