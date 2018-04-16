Рухнувшим в екатеринбургском бараке потолком займутся следователи

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту февральского обрушения перекрытий в аварийном бараке в переулке Суворовском. Об этом сказано в официальном письме областного департамента Госжилстройнадзора, опубликованном на странице депутата РФ Андрея Альшевских в «Живом Журнале» (ЖЖ).

Как следует из официального ответа директора ведомства Алексея Россолова, причиной обрушения потолка стало складирование строительных материалов на чердаке дома во время ремонта кровли. В результате было разрушено чердачное перекрытие над квартирой № 12 и появилась трещина в межэтажном перекрытии над квартирой № 9. Во время ЧП травмы получили владелец квартиры и двое его внуков — 2 и 9 лет. Дети были госпитализированы.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», за эксплуатацию многоквартирного дома отвечала управляющая организация «УЖК ЖКО — Екатеринбург». Согласно информации из мэрии Екатеринбурга (также размещенной в ЖЖ Андрея Альшевских), ремонт дома проводился региональным фондом капремонта с привлечением подрядчика в лице компании «Энтис-Учет».

Следственный отдел СУ СК РФ по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Виновным грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение (лишение) свободы на срок до двух лет.