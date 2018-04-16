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10:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Рухнувшим в екатеринбургском бараке потолком займутся следователи

Заведено уголовное дело.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту февральского обрушения перекрытий в аварийном бараке в переулке Суворовском. Об этом сказано в официальном письме областного департамента Госжилстройнадзора, опубликованном на странице депутата РФ Андрея Альшевских в «Живом Журнале» (ЖЖ).

Как следует из официального ответа директора ведомства Алексея Россолова, причиной обрушения потолка стало складирование строительных материалов на чердаке дома во время ремонта кровли. В результате было разрушено чердачное перекрытие над квартирой № 12 и появилась трещина в межэтажном перекрытии над квартирой № 9. Во время ЧП травмы получили владелец квартиры и двое его внуков — 2 и 9 лет. Дети были госпитализированы.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», за эксплуатацию многоквартирного дома отвечала управляющая организация «УЖК ЖКО — Екатеринбург». Согласно информации из мэрии Екатеринбурга (также размещенной в ЖЖ Андрея Альшевских), ремонт дома проводился региональным фондом капремонта с привлечением подрядчика в лице компании «Энтис-Учет».

Следственный отдел СУ СК РФ по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Виновным грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение (лишение) свободы на срок до двух лет.

Как следует из ответа мэрии Екатеринбурга на депутатский запрос Альшевских, работы по усилению чердачного перекрытия этого дома будут выполнены в 2018 году (без указания точных дат).

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