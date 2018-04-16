В Челябинске сотрудницы почты похитили деньги пенсионеров
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В полицию переданы материалы прокурорской проверки, проведенной в Ленинском районе Челябинска, — местная жительница сообщила, что в течение двух месяцев не получала пенсию в размере 38 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Установлено, что в связи с переездом в другой город женщина обратилась в районное управление пенсионного фонда с заявлением об изменении способа доставки пенсии. При этом способ доставки пенсии был изменен спустя два месяца вместо установленных регламентом трех дней. За
По словам
Добавим, что Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтового отделения, которая признана виновной в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). С февраля по май 2017 года злоумышленница похитила 7 650 рублей, подделав подпись пенсионера. Деньги она потратила на личные нужды.
Как уточнила Светлана Замятина, преступление выявлено в результате внутренней служебной проверки, обвиняемая уволена. «Все денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Подобного рода правонарушения не приводят к сбоям в оказании услуг пользователям почтовой связи», — сообщила Замятина.
Суд назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
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