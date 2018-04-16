В Челябинске сотрудницы почты похитили деньги пенсионеров

В полицию переданы материалы прокурорской проверки, проведенной в Ленинском районе Челябинска, — местная жительница сообщила, что в течение двух месяцев не получала пенсию в размере 38 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Установлено, что в связи с переездом в другой город женщина обратилась в районное управление пенсионного фонда с заявлением об изменении способа доставки пенсии. При этом способ доставки пенсии был изменен спустя два месяца вместо установленных регламентом трех дней. За ноябрь-декабрь 2017 года пенсия в размере свыше 38 тыс. рублей была похищена. По результатам прокурорской проверки нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы направлены в отдел полиции «Ленинский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба гражданину).

По словам пресс-секретаря УФПС Челябинской области — филиал ФГУП «Почта России» Светланы Замятиной, УФПС оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех деталей произошедшего.

Добавим, что Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтового отделения, которая признана виновной в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). С февраля по май 2017 года злоумышленница похитила 7 650 рублей, подделав подпись пенсионера. Деньги она потратила на личные нужды.

Как уточнила Светлана Замятина, преступление выявлено в результате внутренней служебной проверки, обвиняемая уволена. «Все денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Подобного рода правонарушения не приводят к сбоям в оказании услуг пользователям почтовой связи», — сообщила Замятина.