В центре Уфы устраняют последствия усадки асфальта
УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на улице Октябрьской революции, возле дома № 58, образовалась усадка дорожного полотна около бордюра. В данный момент коммунальщики ремонтируют участок дороги, опасное место огорожено сигнальными лентами.
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