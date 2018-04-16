В Волгоградской области женщина на «Ладе» сбила школьника и пенсионерку

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:33. По предварительной информации, 28-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, ехала по трассе Новониколаевский — Нехаево. На третьем километре дороги в черте города Новониколаевска она сбила 12-летнего школьника и 75-летнюю пенсионерку — пешеходы переходили дорогу в не предназначенном для этого месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии оба пешехода с различными травмами каретой «скорой помощи» были доставлены в больницу.