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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области женщина на «Ладе» сбила школьника и пенсионерку

Сразу два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного в Новониколаевском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:33. По предварительной информации, 28-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, ехала по трассе Новониколаевский — Нехаево. На третьем километре дороги в черте города Новониколаевска она сбила 12-летнего школьника и 75-летнюю пенсионерку — пешеходы переходили дорогу в не предназначенном для этого месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии оба пешехода с различными травмами каретой «скорой помощи» были доставлены в больницу.

Добавим, что всего за сутки в Волгоградской области было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек оказались на больничных койках.

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