В Волгоградской области женщина на «Ладе» сбила школьника и пенсионерку
Сразу два человека получили травмы в результате
Сразу два человека получили травмы в результате
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В результате аварии оба пешехода с различными травмами каретой «скорой помощи» были доставлены в больницу.
Добавим, что всего за сутки в Волгоградской области было зарегистрировано шесть
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