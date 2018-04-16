В Калининграде в детском саду на Гостиной обрушился кирпичный забор
В детском саду № 71 на Гостиной улице Калининграда в воскресенье обрушился кирпичный забор. Такую информацию сообщил читатель «Клопс».
В детском саду № 71 на Гостиной улице Калининграда в воскресенье обрушился кирпичный забор. Такую информацию сообщил читатель «Клопс».
Кирпичный забор обрушился на участок, где обычно гуляют дети из ясельной группы. Он разграничивал территорию автомобильной стоянки и детского сада. Читатель рассказал, что обрушившийся забор увидел накануне из окон
«Коллега вышел на работу и обнаружил, что старый кирпичный забор разрушен. По фото можно предположить, что разрушение было не спланированным. К счастью, всё произошло в нерабочее время», — отметил читатель.
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