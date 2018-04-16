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10:45 (мск), источник: Калининград.Ru

В Светлом нашли тело мужчины в судоходном канале

В воскресенье, 15 апреля, в судоходном канале в Светлом обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается на официальной странице Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия выезжали сотрудники ведомства. «Утонувшего подняли из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в МЧС.

Причины смерти устанавливаются, проводится проверка.

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