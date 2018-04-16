В Светлом нашли тело мужчины в судоходном канале
В воскресенье, 15 апреля, в судоходном канале в Светлом обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается на официальной странице
В воскресенье, 15 апреля, в судоходном канале в Светлом обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается на официальной странице
На место происшествия выезжали сотрудники ведомства. «Утонувшего подняли из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в МЧС.
Причины смерти устанавливаются, проводится проверка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.