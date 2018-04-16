Несуществующие шпалы продавал через «Одноклассники» житель Братска

Обман по известной схеме — перевод денег на счёт. Злоумышленника нашли и задержали. Ему удалось обмануть семь человек. Мужчина признал свою вину и вернул деньги — чуть более 40 тысяч рублей. Суд приговорил интернет-мошенника к условному сроку в четыре года.