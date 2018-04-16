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12:30 (мск), источник: Новый Калининград

Специалисты нашли опасные вещества на калининградских полях, где жгли траву

Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили вредные вещества на сельхозземлях, где сжигали траву. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Новый Калининград

Исследования по показателям плодородия и почв на содержание опасных химических веществ проводились со 2 по 9 апреля. Специалисты обнаружили на участках с палом травы превышение бензапирена (вещество первого класса опасности) в почве.

Бензапирен является представителем семейства углеводородов, он оказывает негативное влияние на здоровье человека, пояснили в Россельхознадзоре. «Всегда считалось, что сжигание сухой травы благоприятно для земли в качестве удобрения. Но это всего-навсего стереотип. Он не соответствует действительности и в крайней степени опасен как для самих людей, так и для природы», — отметили в ведомстве.

Кроме образующихся в почве опасных веществ сжигание сухой травы приводит к иным негативным последствиям: в сухой траве сгорают зимующие в ней полезные насекомые; разрушается почвенный покров; в огне погибают грунтообразующие микроорганизмы; уничтожаются семена и корни растений; повреждается нижняя часть деревьев и кустарников, добавили в управлении Россельхознадзора.

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