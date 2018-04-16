Специалисты нашли опасные вещества на калининградских полях, где жгли траву

Исследования по показателям плодородия и почв на содержание опасных химических веществ проводились со 2 по 9 апреля. Специалисты обнаружили на участках с палом травы превышение бензапирена (вещество первого класса опасности) в почве.

Бензапирен является представителем семейства углеводородов, он оказывает негативное влияние на здоровье человека, пояснили в Россельхознадзоре. «Всегда считалось, что сжигание сухой травы благоприятно для земли в качестве удобрения. Но это всего-навсего стереотип. Он не соответствует действительности и в крайней степени опасен как для самих людей, так и для природы», — отметили в ведомстве.